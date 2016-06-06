Близ города-оплота ИГ Эль-Фаллуджи обнаружено захоронение с телами 400 иракских солдат

08:02, 06 июня 2016
Мир
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Массовое захоронение, в котором находятся тела сотен убитых иракских военных, обнаружили бойцы иракского ополчения на северных окраинах города Эль-Фаллуджа, большая часть которого до сих пор находится под контролем ИГИЛ.

REUTERS

Об этом в воскресенье сообщил телеканал "Ас-Сумария", передает ТАСС.

По его данным, "отряды иракского ополчения обнаружили в районе Эс-Саклявия на севере Эль-Фаллуджи братскую могилу, в которой находятся останки около 400 иракских военных".

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Все они, согласно предварительным данным, состояли на службе в 10-м батальоне 30-й бригады иракской армии. На многих телах, уже извлеченных из могилы, обнаружены следы выстрелов в голову.

Эс-Саклявия на севере Эль-Фаллуджи боевиками ИГ рассматривалась как один из основных оборонительных рубежей на подступах к городу. Однако сегодня формирования радикалов спешно оставили этот район при наступлении армии Ирака.

Как сообщал УНИАН, 30 мая иракские военные начали штурм города Эль-Фаллуджа.

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