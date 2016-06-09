При перестрелке в центре Тель-Авива трое людей убиты, несколько ранены (фото, видео)
По меньшей мере три человека погибли и несколько получили ранения при стрельбе у торгово-развлекательного комплекса «Сарона» в центре Тель-Авива.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Jerusalem Post. Террористы открыли стрельбу на улице.
На месте происшествия находятся крупные силы полиции, дороги в районе перекрыты. Газета ссылается на информацию полиции, которая сообщила, что двое нападавших были задержаны и один был ранен. По информации полиции, двое террористов были одеты как ультраортодоксальные евреи.
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По данным Haaretz, при теракте как минимум семь человека получили ранения, один из них находится в критическом состоянии. Газета пишет, что двое террористов, открывших стрельбу, были одеты в одежды религиозных евреев. Один из них, по информации издания, был задержан полицией, другой — получил серьезное ранение и был госпитализирован.
В свою очередь Би-Би-Си ссылаясь на израильскую полицию передает, что , ранения получили восемь человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
Двое стрелявших арестованы, ведутся поиски их предполагаемого сообщника, сообщила Би-би-си представитель полиции.
Инцидент произошел в непосредственной близости от центрального военного штаба и комплекса зданий министерства обороны Израиля. В этом районе расположено также множество кафе и ресторанов.