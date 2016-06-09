При перестрелке в центре Тель-Авива трое людей убиты, несколько ранены (фото, видео)

Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Jerusalem Post. Террористы открыли стрельбу на улице.

На месте происшествия находятся крупные силы полиции, дороги в районе перекрыты. Газета ссылается на информацию полиции, которая сообщила, что двое нападавших были задержаны и один был ранен. По информации полиции, двое террористов были одеты как ультраортодоксальные евреи.

Читайте такжеПремьер-министр Израиля обещает наказать всех причастных к взрыву автобуса

По данным Haaretz, при теракте как минимум семь человека получили ранения, один из них находится в критическом состоянии. Газета пишет, что двое террористов, открывших стрельбу, были одеты в одежды религиозных евреев. Один из них, по информации издания, был задержан полицией, другой — получил серьезное ранение и был госпитализирован.

В свою очередь Би-Би-Си ссылаясь на израильскую полицию передает, что , ранения получили восемь человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Двое стрелявших арестованы, ведутся поиски их предполагаемого сообщника, сообщила Би-би-си представитель полиции.

Инцидент произошел в непосредственной близости от центрального военного штаба и комплекса зданий министерства обороны Израиля. В этом районе расположено также множество кафе и ресторанов.