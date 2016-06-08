Хакеры Anonymous атаковали крупные мировые банки и Лондонскую биржу

Акция против "коррумпированного глобального банковского картеля" ("Икар") завершена, говорится в заявлении хакерской группировки Anonymous, опубликованном сайтом TechWorm, передает РБК-Украина.

В рамках операции всего за месяц было совершено 67 успешных нападений на веб-страницы финучреждений.

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Первой жертвой стал центробанк Греции. Вслед за ним пострадали национальные банки таких стран, как Швейцария, США, Голландия, Венесуэла, Доминиканская республика.

Помимо банков, были совершены нападения и на другие финучреждения. Так, после атак на фондовые биржи Нью-Йорка и Турции, на прошлой неделе хакерам удалось вывести из строя Лондонскую фондовую биржу.

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По информации Daily Mail, учреждение было вынуждено прекратить работу на два часа. DDoS-Атаку совершили хакеры из филиппинского подразделения группировки. Руководство биржи и полиция не комментируют инцидент. Но, по всей видимости, хакерам не удалось скомпрометировать защищенную информацию.

За 24 часа до атаки Anonymous сообщили, что нападение на Лондонскую фондовую биржу станет последним в серии атак на банки и финансовые организации.