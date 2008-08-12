Саркози прибудет в Москву

Президент Франции Никола Саркози во вторник посетит с визитом Россию и Грузию, чтобы использовать свои хорошие отношения с Москвой и президентство Франции в ЕС для обеспечения переговоров между двумя странами.

Прибытие Саркози в Москву ожидается в 12.10 (по московскому времени), после чего он встретится с президентом России Дмитрием Медведевым. В 13.40 намечена пресс-конференция, после чего он отправится в Грузию на встречу с президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Газета.ру