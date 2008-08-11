В охваченной конфликтом Грузии где-то исчезла Леся Гонгадзе

Еще в конце июня мать погибшего журналиста Георгия Гонгадзе - Леся Гонгадзе поехала в столицу Грузии - Тбилиси, чтобы решить личные вопросы и посетить свою свекровь. Несколько раз она звонила по телефону своим родственникам, в частности родному брату, который проживает во Львове. С началом боевых действий на территории Грузии никаких вестей от Леси Гонгадзе никто из родственников и друзей не получал. Это вызывает у них обеспокоенность, но к активному поиску родственники не прибегают. Об этом сегодня, 11 августа, в комментарии ЗИКу сообщил депутат Львовского областного совета Остап Козак.

Как сообщил в комментарии ЗИКу руководитель ЦОС ГУ МВД во Львовской области Денис Харчук, по месту жительства Лесе Гонгадзе, то есть в Галицкий райотдел милиции Львова, никто пока не обращался. Для того, чтобы разыскать человека за рубежом, родственники должны обратиться в милицию по месту жительства, а стражи порядка, в свою очередь, подают запрос в Международную организацию криминальной полиции – Интерпол.

По словам друга Леси Гонгадзе - депутата Львовского областного совета от БЮТ Остапа Козака, он лишь через СМИ обращается в МИД Украины, чтобы те навели контакты с Лесей Гонгадзе и помогли ей вернуться на Украину.

Связаться с братом Леси Гонгадзе, который всегда знает о месте пребывания своей сестры, ЗИКу не удалось.

Министерству иностранных дел Украины о ситуации с Лесей Гонгадзе пока еще ничего не известно. Чиновники пообещали выяснить, обращалась ли госпожа Леся в посольство Украины в Грузии для того, чтобы выехать из этой страны.