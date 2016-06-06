В казахстанском Актобе ликвидированы 5 участников нападения на оружейный магазин

"В ходе ночных оперативно-поисковых мероприятий при задержании и оказании сопротивления сотрудникам полиции были ликвидированы еще пять преступников и двое задержаны", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана, передает kommersant.ru.

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Также сообщается, что у преступников была изъята большая часть оружия, похищенного при вчерашнем нападении на оружейные магазины и воинскую часть. "Личности всех преступников, причастных к совершению разбойных нападений установлены. Принимаются меры по их розыску и задержанию", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в Актобе был создан оперативный штаб для координации проведения антитеррористической операции. "В воскресенье создан оперативный штаб по противодействию антитеррористическим действиям. По работе штаба будет известно по окончанию операции. Сейчас ничего сказать не можем", - рассказал сотрудник по связям с общественностью областного департамента Комитета нацбезопасности Казахстана Виталий Беспалько.

При этом заместитель руководителя аппарата акимата (администрации.- ред.) области Ернур Бурахан отметил, что в настоящее время ситуация в городе стабильная, и коммунальные службы работают в штатном режиме. "Больницы принимают больных. Вчера принимали всех обратившихся. Им оказана медицинская помощь", - заявил Ернур Бурахан.

Ранее стало известно, что в Актобе установлен "красный уровень" террористической опасности. Горожан призывают "оставаться в помещениях и ограничить движение по городу", в Актобе нет интернета, с перебоями работает сотовая связь.

Как сообщал УНИАН, вчера в Актобе был объявлен режим контртеррористической операции (КТО) в связи с нападением на оружейные магазины и воинскую часть, которые, как считают в МВД Казахстана, осуществили радикальные приверженцы нетрадиционных религиозных течений. Итогом нападений стали жертвы как среди персонала магазинов, так и воинской части. Позже пресс-секретарь МВД Казахстана Алмас Садубаев сообщил, что в рамках проведения КТО ликвидированы четверо преступников, семеро задержаны.