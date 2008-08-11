Франция представила Грузии план урегулирования конфликта

Министр иностранных дел Франции Бернар КУШНЕР на встрече с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ представил план урегулирования грузино-южноосетинского конфликта, передает Lenta.ru cо ссылкой на агентство France Presse.

План предусматривает немедленное прекращение огня, оказание медицинской помощи раненым и вывод как грузинских, так и российских войск из зоны конфликта.

"Наша задача ясна... Мы должны найти путь к немедленному прекращению огня, приемлемый для обеих сторон. Необходимо искать пути решения проблемы посредством переговоров и дипломатии, военного решения здесь быть не может", - заявил Б.КУШНЕР.

М.СААКАШВИЛИ, в свою очередь, выразил уверенность, что прекратить конфликт под силу только России.

"Мы не вторгались на их территорию. Они вторглись на нашу, с этого и начались страдания", - рассказал грузинский президент журналистам.

Совет безопасности ООН трижды собирался, чтобы обсудить положение дел в Южной Осетии, однако никаких конкретных решений на заседаниях принято не было. Предложение Франции стало первым в той или иной степени определенным планом по урегулированию конфликта.