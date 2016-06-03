ООН готова доставлять гуманитарную помощь сирийцам вертолетами

Обсуждение возможности сброса гуманитарной помощи сирийцам с воздуха запланировано в Совбезе ООН на пятницу. Однако уже сейчас представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что сброс груза с высоты в густонаселенных районах будет неэффективен, передает Русская служба Би-Би-Си.

Читайте такжеООН сообщает о трудностях с доставкой гумпомощи большинству нуждающихся сирийцев

По словам представителя ООН, это значит, что вертолетам с гуманитарной помощью придется приземляться в городе и ждать, пока ее выгрузят. Дюжаррик назвал такой способ доставки помощи опасным, но сказал, что ООН готова пойти на такой риск.

Во многих сирийских городах ощущается острая нехватка еды, питьевой воды и лекарств. В частности, критической называют ситуацию в городе Дарайя, окруженном правительственными войсками. Первая с 2012 года автоколонна с гуманитарной помощью прибыла туда только на этой неделе.