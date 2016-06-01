Два человека погибли в результате стрельбы в Калифорнийском университете
22:46, 01 июня 2016Мир
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В результате стрельбы в кампусе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) погибли два человека.
REUTERS
Об этом сообщает CNN.
Глава полицейского управления Джеймс Херрен подтвердил гибель двух человек. По его словам, оба погибших были найдены в одном и том же месте инженерного корпуса.
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Предполагается, что один из погибших и является преступником, который сначала убил человека, после чего застрелился сам.
В свою очередь глава полиции Лос-Анджелеса Чарльз Бэк рассказал, что сейчас полиция устанавливает, не был ли вовлечен в инцидент кто-то еще, передает CNN.
На месте происшествия работает полиция, студенческий городок оцеплен.
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