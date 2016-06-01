Два человека погибли в результате стрельбы в Калифорнийском университете

Об этом сообщает CNN.

Глава полицейского управления Джеймс Херрен подтвердил гибель двух человек. По его словам, оба погибших были найдены в одном и том же месте инженерного корпуса.

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Предполагается, что один из погибших и является преступником, который сначала убил человека, после чего застрелился сам.

В свою очередь глава полиции Лос-Анджелеса Чарльз Бэк рассказал, что сейчас полиция устанавливает, не был ли вовлечен в инцидент кто-то еще, передает CNN.

На месте происшествия работает полиция, студенческий городок оцеплен.