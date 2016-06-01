Полиция Германии объявила об усилении мер контроля во время Евро-2016

Как сообщает Deutsche Welle, на границах с Францией, Бельгией, Люксембургом и Нидерландами будут усиленно проверяться автомобили и другие транспортные средства.

По словам представителя полиции земли Северный Рейн - Вестфалия, целью усиленных мер контроля является предупреждение проникновения во Францию лиц, настроенных на насильственные действия, а также террористов.

Усиленному контролированию подлежат автобусы с фанатами, а также подозрительные автомобили.

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Подозрительные лица, а также лица без документов будут сниматься с маршрутов.

Кроме того, полиция примет дополнительные меры для патрулирования железной дороги и аэропортов.

Как сообщал УНИАН, Евро-2016 стартует 10 июня во Франции. В связи з возросшей террористической угрозой в Европе президент Франции Франсуа Олланд обещал обеспечить максимальную безопасность всем болельщикам, решившим посетить страну во время проведения чемпионата .