Президент Румынии ответил на угрозы Путина
Президент Румынии Клаус Йоханнис подверг критике угрозы со стороны президента РФ Владимира Путина, связанные с размещением на румынской территории элементов противоракетной обороны США и НАТО.
Как сообщает Радио Свобода, по словам Йоханниса, безосновательные угрозы в адрес Бухареста лишь подтверждают "правильность курса Румынии на укрепление безопасности союза НАТО".
Президент Румынии считает оправданной реакцию на действия России.
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Йоханнис заявил, что противоракетная система США и НАТО никак не связана с РФ, а позиция Москвы не испугает Румынию.
27 мая, отмечает румынская пресса, Путин "зашел так далеко", что пригрозил Румынии и Польши вероятностью оказаться в радиусе досягаемости русских ракет. В Москве считают объекты, построенные в Польше и Румынии, угрозой безопасности России, несмотря на утверждения НАТО об оборонительном характере противоракетного щита.