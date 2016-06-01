Президент Румынии ответил на угрозы Путина

Как сообщает Радио Свобода, по словам Йоханниса, безосновательные угрозы в адрес Бухареста лишь подтверждают "правильность курса Румынии на укрепление безопасности союза НАТО".

Президент Румынии считает оправданной реакцию на действия России.

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Йоханнис заявил, что противоракетная система США и НАТО никак не связана с РФ, а позиция Москвы не испугает Румынию.

27 мая, отмечает румынская пресса, Путин "зашел так далеко", что пригрозил Румынии и Польши вероятностью оказаться в радиусе досягаемости русских ракет. В Москве считают объекты, построенные в Польше и Румынии, угрозой безопасности России, несмотря на утверждения НАТО об оборонительном характере противоракетного щита.