Литва и Румыния стремятся усилить присутствие НАТО для защиты от России

Об этом главы обоих государств заявили в среду, 18 мая, во время совместной пресс-конференции в Вильнюсе, в рамках визита президента Румынии в Литву, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

"Мы понимаем, какая ситуация сложилась в Румынии в Черном море в связи с оккупацией Крыма и наращиванием там военного потенциала (Россией - ред.). Мы имеем аналогичную ситуацию в Калининградской области", - сказала Грибаускайте.

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Также она добавила, что обе страны ищут возможности усилить безопасность и увеличить средства сдерживания в обоих регионах.

Клаус Йоганнис, в свою очередь, призвал НАТО также приложить усилия для усиления безопасности обеих стран и для сохранения баланса сил в регионе.