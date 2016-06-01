США, Корея и Япония осудили попытку КНДР запустить баллистическую ракету

С соответствующим заявлением во вторник, 31 мая, выступил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

"Соединенные Штаты решительно осуждают испытания ракеты Северной Кореей", - отметил он. Эрнест также призвал Пхеньян воздержаться в будущем от подобных действий, а вместо этого сосредоточиться на выполнении своих международных обязательств.

Читайте также"Последний шанс": КНДР продемонстрировала в видеоролике, как уничтожит США ядерным ударом

Американские военные подтвердили попытку Северной Корее осуществить запуск баллистической ракеты средней дальности. По данным Стратегического командования Вооруженных сил США, попытка запустить ракету была совершена на рассвете вторника. Пентагон в своем заявлении так же резко осудил действия Пхеньяна, указав, что они нарушают соответствующую резолюцию Совета Безопасности ООН, передает агентство.

С осуждением действий Пхеньяна до этого выступили также Сеул и Токио. Так, Южная Корея предостерегла, что КНДР может получить в ответ обострения санкций со стороны международного сообщества и еще большую изоляцию. С таким заявлением выступил спикер министерства иностранных дел Южной Кореи. А глава МИД Японии Фумио Кишида, в свою очередь, назвал многочисленные пуски ракет Северной Кореей "актами провокации международного сообщества, в том числе и Японии".

Как сообщал УНИАН, министерство обороны Южной Кореи заявило о том, что Северная Корея провела еще один неудачный запуск баллистической ракеты. Речь может идти о ракете средней дальности типа "Мусудан".