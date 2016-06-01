Снятие санкций с России ослабит авторитет ЕС - МИД Польши
Европейскому союзу не стоит смягчать санкции против России до полного выполнения Минских соглашений, поскольку это ослабит позицию ЕС в отношениях с Москвой.
Об этом изданию Reuters заявил заместитель главы МИД Польши Конрад Шиманский.
"Санкции против России были введены не по причине удержания Надежды Савченко, и из-за гораздо более широких проблем, связанных с российской агрессией в Украине", - отметил Шиманский.
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"Мы не можем позволить себе отступить в этом процессе, который должен длиться дольше. Мы подорвали бы весь эксперимент, эту попытку повлиять на Россию таким образом." – отметил он.
"Авторитет Европейского Союза в будущем зависит от успешного влияния на Россию через санкции", - подчеркнул Шиманский.
Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает возможным поэтапное снятие санкций с России в случае прогресса в урегулировании ситуации на Донбассе.