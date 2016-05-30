На юге Турции произошел взрыв: погибли 4 человека, еще 19 получили ранения
21:43, 30 мая 2016Мир
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По меньшей мере четыре человека погибли и еще 19 ранены в результате взрыва бомбы в юго-восточной провинции Ширнак в Турции.
Четыре мирных жителя погибли сразу на месте взрыва / Anadolu Agency
Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на источники в органах безопасности, передает "Европейская правда".
Как пишет издание, бомба была заложена представителями запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК).
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Курдские боевики подорвали самодельное взрывное устройство, скрытое под дорогой, в то время, когда проезжал полицейский автомобиль.
Четыре мирных жителя погибли сразу на месте взрыва, а еще 19 человек, включая 5 полицейских в бронированном полицейском автомобиле, пострадали, по предварительным выводам.
Напомним, ранее сообщалось, что в Турции из-за атаки курдских боевиков погибли 2 полицейских.
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