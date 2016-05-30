На юге Турции произошел взрыв: погибли 4 человека, еще 19 получили ранения

Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на источники в органах безопасности, передает "Европейская правда".

Как пишет издание, бомба была заложена представителями запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК).

Читайте такжеВ турецкой армии заявляют о гибели более сотни боевиков "Исламского государства" - СМИ

Курдские боевики подорвали самодельное взрывное устройство, скрытое под дорогой, в то время, когда проезжал полицейский автомобиль.

Четыре мирных жителя погибли сразу на месте взрыва, а еще 19 человек, включая 5 полицейских в бронированном полицейском автомобиле, пострадали, по предварительным выводам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции из-за атаки курдских боевиков погибли 2 полицейских.