Песков: Не нужно убеждать Путина вести конструктивную политику

"[...] президент и так достаточно последовательно проводит политику, которая имеет своей целью урегулирование существующих конфликтов, развитие сотрудничества и укрепление безопасности на европейском континенте", - цитирует Пескова Русская служба Би-би-си.

Так он отреагировал на сообщение газеты "Ведомости" о том, что экс-министр финансов России Алексей Кудрин, возглавляющий Центр стратегических разработок, призвал президента снизить геополитическую напряженность.

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Издание ссылается на слова двух участников заседания президиума экономического совета, которое прошло на минувшей неделе. По этим данным, Кудрин убеждал Путина, что Россия технологически отстала и ей необходимо "встроиться в международные технологические цепочки".

Путин парировал: пусть страна в чем-то отстала, но у нее тысячелетняя история, и Россия не станет торговать суверенитетом. Он пообещал защищать его не только до конца своего президентского срока, но и до конца своей жизни, пишут "Ведомости".