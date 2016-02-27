Кремль начал готовиться к захвату Крыма за два месяца до бегства Януковича – российский журналист

Об этом в интервью УНИАН заявил автор книги "Вся кремлевская рать", известный российский журналист, несколько лет возглавлявший независимый телеканал "Дождь", Михаил Зыгарь.

"По Крыму, мне кажется, удалось все выяснить очень точно. План по Крыму впервые стал обсуждаться в декабре 2013 года. Это вам решать, насколько эту операцию можно считать заблаговременно спланированной. Планирование закончилось в январе. Все разработано за два месяца. Точно раньше таких планов не было, не думайте, что это замысел многих лет", - сказал Зыгарь.

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По его мнению, в какой-то момент в Кремле возникло ощущение, что Украина как государство прекращает существование, поэтому идея была в том, чтобы взять под контроль ту часть Украины, которую возможно.

"Когда на Майдане начали гореть покрышки, российская власть решила, что Украинское государство прекращает свое существование, и будет как нынешняя Сирия: появятся территории, которые будут контролироваться разными силами и враждовать друг с другом", - сказал Зыгарь.

Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Янукович сбежал из Украины в Россию в ночь на 23 февраля 2014 года.