Южная Осетия обещает к обеду отбить занятые грузинами высоты

Южная Осетия в случае продолжения обстрелов начнет занимать высоты, на которых находятся грузинские формирования, заявил президент непризнанной республики Эдуард Кокойты. «Мы готовы прекратить попытки аннексии нашей территории, и мы их не только прекратим, а если грузинская сторона не выведет все свои вооруженные формирования, то, как мы обещали раньше, мы начнем их вычищать», - заявил Кокойты журналистам в четверг утром, сообщает РИА «Новости».

Кокойты назвал «бандитскими» грузинские формирования. «Если стрельба не прекратится в ближайшее время, если грузинская сторона не прислушается к мнению миротворцев, то мы начнем начнем «вычищать» некоторые высоты», - сказал лидер непризнанной республики.

«У нас все готово, подразделения ждут приказа главнокомандующего», - сообщил Кокойты. По его сведениям, грузинская сторона уже готова идти на переговоры в формате, признанном международным сообществом.

«Но если провокации будут продолжаться, то очередные высоты мы будет занимать уже сегодня к обеду. Сил и средств хватает», - подчеркнул Кокойты.

Газета.ру