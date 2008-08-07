Южная Осетия обещает к обеду отбить занятые грузинами высоты
09:20, 07 августа 2008Мир
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Кокойты: сил и средств хватает
|Эдуард Кокойты
Кокойты назвал «бандитскими» грузинские формирования. «Если стрельба не прекратится в ближайшее время, если грузинская сторона не прислушается к мнению миротворцев, то мы начнем начнем «вычищать» некоторые высоты», - сказал лидер непризнанной республики.
«У нас все готово, подразделения ждут приказа главнокомандующего», - сообщил Кокойты. По его сведениям, грузинская сторона уже готова идти на переговоры в формате, признанном международным сообществом.
«Но если провокации будут продолжаться, то очередные высоты мы будет занимать уже сегодня к обеду. Сил и средств хватает», - подчеркнул Кокойты.
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