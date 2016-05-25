Перед падением А320 EgyptAir сообщил о росте температуры возле окна пилота - СМИ

Об этом сообщает РБК.

Первые два свидетельствуют о том, что двигатели самолета работали в штатном режиме. Однако за несколько минут до исчезновения с экрана радара самолет передал данные о повышении уровня температуры возле окна второго пилота.

Самолет передал еще несколько сообщений в течение трех минут, которые предшествовали его исчезновению, указывает агентство Reuters со ссылкой на данные Al Ahram.

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В материале египетской газеты не указывается, что могло стать причиной внештатной ситуации.