Бои за Эль-Фалуджу: продвижение иракских сил на позиции ИГИЛ продолжается (фоторепортаж)
17:18, 24 мая 2016Мир
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Агентство Reuters показало, как продвигается наступление иракских правительственных сил на город Эль-Фалуджа, захваченный боевиками "Исламского государства" в 2014 году.
REUTERS
Федеральная полиция Ирака и шиитские бойцы начали наступление в понедельник, 23 мая.
Первые прямые столкновения произошли в районе Аль-Хаякиль на южных подступах к Фаллудже. Иракские войска также подошли к северному пригороду Гарма, чтобы зачистить боевиков, прежде чем начать наступление.
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Ночью иракская армия наносила удары и минометные залпы по районам внутри города, где, как считают, расположены объекты ИГИЛ.
На данный момент наступление продолжается.
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