Бои за Эль-Фалуджу: продвижение иракских сил на позиции ИГИЛ продолжается (фоторепортаж)

17:18, 24 мая 2016
Мир
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Агентство Reuters показало, как продвигается наступление иракских правительственных сил на город Эль-Фалуджа, захваченный боевиками "Исламского государства" в 2014 году.

REUTERS

Федеральная полиция Ирака и шиитские бойцы начали наступление в понедельник, 23 мая.

Первые прямые столкновения произошли в районе Аль-Хаякиль на южных подступах к Фаллудже. Иракские войска также подошли к северному пригороду Гарма, чтобы зачистить боевиков, прежде чем начать наступление.

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Ночью иракская армия наносила удары и минометные залпы по районам внутри города, где, как считают, расположены объекты ИГИЛ.

На данный момент наступление продолжается.

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