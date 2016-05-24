Бои за Эль-Фалуджу: продвижение иракских сил на позиции ИГИЛ продолжается (фоторепортаж)

Федеральная полиция Ирака и шиитские бойцы начали наступление в понедельник, 23 мая.

Первые прямые столкновения произошли в районе Аль-Хаякиль на южных подступах к Фаллудже. Иракские войска также подошли к северному пригороду Гарма, чтобы зачистить боевиков, прежде чем начать наступление.

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Ночью иракская армия наносила удары и минометные залпы по районам внутри города, где, как считают, расположены объекты ИГИЛ.

На данный момент наступление продолжается.