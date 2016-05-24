ИГИЛ уничтожило в Сирии российскую военную базу - Stratfor (видео)
Эксперты американской компании Stratfor утверждают, что используемая российскими ВКС сирийская авиабаза неподалеку от поселения Тияс серьезно пострадала, предположительно от ударов группировки "Исламское государство".
На спутниковой съемке базы, предоставленной Stratfor в распоряжение Русской службы BBC, видны обгоревшие остовы, стоящие в ряд на взлетной полосе и руины здания, располагавшегося на территории базы.
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Сравнивая фотографии с более ранними съемками базы Тияс, эксперты Stratfor полагают, что на взлетной полосе видны остовы вертолетов Ми-24, а здание раньше было складом, с которого они снабжались.
Также на взлетной полосе виден самолет Миг-25, предположительно принадлежащий сирийским ВВС.
По базе ударили несколько раз, рассказали в Stratfor. После этого экстремистская группировка "Исламское государство" в своем заявлении точно описала объекты, которые были уничтожены. Именно это привело экспертов к выводу, что за нападением стоит ИГ.
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От российского военного ведомства сообщений о потерях не поступало.