ИГИЛ уничтожило в Сирии российскую военную базу - Stratfor (видео)

На спутниковой съемке базы, предоставленной Stratfor в распоряжение Русской службы BBC, видны обгоревшие остовы, стоящие в ряд на взлетной полосе и руины здания, располагавшегося на территории базы.

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Сравнивая фотографии с более ранними съемками базы Тияс, эксперты Stratfor полагают, что на взлетной полосе видны остовы вертолетов Ми-24, а здание раньше было складом, с которого они снабжались.

Также на взлетной полосе виден самолет Миг-25, предположительно принадлежащий сирийским ВВС.

По базе ударили несколько раз, рассказали в Stratfor. После этого экстремистская группировка "Исламское государство" в своем заявлении точно описала объекты, которые были уничтожены. Именно это привело экспертов к выводу, что за нападением стоит ИГ.

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От российского военного ведомства сообщений о потерях не поступало.