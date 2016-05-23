Эстония, Латвия и Литва хотят создать безвизовое пространство для союзных войск

Об этом сказал министр обороны Эстонии Ханнес Хансо, сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт Министерства обороны Эстонии.

"Образно говоря, танки союзников должны прибывать в Эстонию без виз, а не ждать несколько дней на границе, пока оформляются документы", - сказал Хансо.

Главы военных ведомств обсудили подготовку к июльскому саммиту НАТО в Варшаве, ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря, поддержку Грузии и Украины, а также оборонное сотрудничество Латвии, Литвы и Эстонии.

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"Мы поддерживаем политику открытых дверей НАТО. В нынешней ситуации в области безопасности, чрезвычайно важно для сотрудничества продолжать консультации с Грузией и Украиной", - отметил Хансо.

Эстонский министр подчеркнул, что агрессивные и непредсказуемые действия России продолжают оставаться опасными и реагирования на них является стратегической задачей для всех союзников по НАТО.

"Нашей единственной целью на саммите НАТО является усиление сил обороны и сдерживания, что означает увеличение присутствия союзников в воздухе, на земле и на море", - сказал Хансо.