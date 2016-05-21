В результате падения автобуса в ущелье в Индии погибли не менее 15 человек

03:41, 21 мая 2016
Мир
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По меньшей мере 15 человек погибли и 30 пострадали в результате того, что переполненный частный автобус сорвался в ущелье на севере Индии.

hindustantimes.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Hindustan Times.

По ее данным, несчастный случай произошел в округе Чамба индийского штата Химачал-Прадеш. По словам выживших пассажиров, водитель потерял контроль над транспортным средством в тот момент, когда он был занят разговором по мобильному телефону во время движения, что послужило причиной инцидента.

Семь человек скончались на месте, все пострадавшие были доставлены в больницы, отмечает издание.

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"Число погибших было бы меньше, если бы раненые были доставлены в больницу вовремя. 108 карет скорой помощи прибыли с опозданием, несмотря на неоднократные вызовы", - сказал местный житель.

Сообщается, что местная администрация оказала денежную помощь всем семьям погибших и пострадавших.

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