Россия рассчитывает, что США повлияют на Грузию

Россия рассчитывает, что США воздействуют на Тбилиси в связи с обострением ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта. Об этом статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил в телефонном разговоре с заместителем госсекретаря США Дэниэлом Фридом.

"С российской стороны выражена глубокая озабоченность в связи с новым витком напряженности вокруг Южной Осетии, противозаконными действиями грузинской стороны по наращиванию своих вооруженных сил в регионе, бесконтрольным строительством фортификационных сооружений", - цитирует сообщение РИА "Новости".

"Россия уже призвала Тбилиси к ответственной линии и рассчитывает также на конструктивное воздействие со стороны Вашингтона", - сообщил МИД России.