"Искусственное втягивание": Москва прокомментировала вступление Черногории в НАТО

"Что касается состоявшегося подписания протокола о присоединении Черногории к Вашингтонскому договору, то оно лишь подтверждает стремление Брюсселя максимально форсировать вступительный процесс и придать ему необратимый характер", — цитирует РИА Новости официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

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"Продолжающееся искусственное втягивание Подгорицы в Альянс происходит на основе келейных договоренностей с черногорской верхушкой без учета мнения граждан этой страны и в обход тех самых демократических принципов и процедур, приверженность к которым НАТО столь активно декларирует", — добавила она.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 19 мая, все 28 стран - членов Организации североатлантического договора (НАТО) подписали протокол о вступлении Черногории в Альянс.