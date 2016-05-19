Суд в ОАЭ депортирует из страны женщину за чтение переписки мужа

Суд также оштрафовал женщину на 40 тысяч долларов, передает Русская служба Би-Би-Си.

Как сообщают местные СМИ, женщина, заподозрив своего супруга в измене, следила за перепиской в его мобильном телефоне и копировала фотографии с устройства. Муж, узнав о действиях жены, пожаловался на супругу местным властям. Женщину привлекли к ответственности за нарушение закона о киберпреступлениях, который призван защищать права граждан страны на частную жизнь.

Женщина, как сообщается, не является гражданкой ОАЭ, но имеет паспорт одной из арабских стран.

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ОАЭ отличаются от многих других арабских стран более свободным положением женщин. Так, например, женщины в ОАЭ могут работать в правительственных структурах, в том числе и в полиции, у них есть также право водить машину. Однако права женщин-иностранок в этой стране нередко ущемляются.

По данным агентства Рейтер, в 2013 году ОАЭ занимали 10 место из 22-х по уровню защиты прав женщин среди арабских стран. Среди стран мира, ОАЭ, по данным агентства, занимают 109 место (из 148 стран) по уровню гендерного равенства.