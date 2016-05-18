"Мы не должны становиться в позу": В РФ заявили, что участие в "Евровидении-2017" - обязательно
Россия обязательно должна участвовать в конкурсе "Евровидение", который пройдет в 2017 году в Украине.
Об этом заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.
"Мы не должны становиться ни в какую позу, обсуждать, ехать или не ехать, это и есть политиканство", - считает глава верхней палаты.
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"Мы обязательно должны участвовать, потому что иначе мы обманем ожидания тех людей, которые нам отдали голоса", - заявила она. "Мы должны уважать отношение людей Европы к российским исполнителям", - добавила сенатор.
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Напомним, Джамала одержала победу на конкурсе "Евровидение-2016", который состоялся в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.