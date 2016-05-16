В Кремле не готовы отказаться от "Евровидения" в Украине: просят горячие головы "не махать шашкой"

Об этом сообщает ТАСС.

«Евровидение» - это международный конкурс и принимающая сторона должна следовать правилам «Евровидения». Все остальное - это их компетенция», - сказал Песков.

На вопрос о том, не стоит ли России отказаться от участия в «Евровидении-2017», Песков заявил: «Подождите шашкой махать!».

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Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что РФ может отказаться от участия в "Евровидении", которое пройдет в Украине.

Как сообщал УНИАН, Джамала одержала победу на конкурсе "Евровидение-2016", который состоялся вчера в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.