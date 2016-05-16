В Кремле не готовы отказаться от "Евровидения" в Украине: просят горячие головы "не махать шашкой"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правила отбора участников на музыкальный конкурс «Евровидение» едины для всех стран, и Украине, которая проведет мероприятие в 2017 году, придется им следовать.
Об этом сообщает ТАСС.
«Евровидение» - это международный конкурс и принимающая сторона должна следовать правилам «Евровидения». Все остальное - это их компетенция», - сказал Песков.
На вопрос о том, не стоит ли России отказаться от участия в «Евровидении-2017», Песков заявил: «Подождите шашкой махать!».
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Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что РФ может отказаться от участия в "Евровидении", которое пройдет в Украине.
Как сообщал УНИАН, Джамала одержала победу на конкурсе "Евровидение-2016", который состоялся вчера в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.