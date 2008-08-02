Первая дама Франции Карла Бруни сделала откровенные признания

Я схожу от него с ума и безумно его люблю, восклицает Карла Бруни, рассказывая о своем муже - главе Франции Николя Саркози - известной американской ведущей. Это интервью было показано по каналам телекомпании АВС. Замужество, по словам Бруни, оказалась намного лучше, чем она того ожидала. Бывшая фотомодель, привыкшая к яркой жизни, всегда считала супружество чем-то очень спокойным и очень обычным. Но теперь, уверяет Карла Бруни, ее мнение полностью изменилось. Что не удивительно. Замужество, которое автоматически накладывает роль первой дамы светского государства, вряд ли может оказаться тихим и обыденным. Бруни также забрала назад свои слова о том, что выйти замуж один раз и на всю жизнь – это скучно. По ее словам, Саркози постоянно оберегает свою супругу и это совершено новое чувство. Бруни призналась, что хотела бы иметь больше детей, но пока не ждет ребенка. Сейчас на двоих с Саркози у них четверо детей. Трое от прошлых браков у главы Франции и сын у Бруни. Она добавила, что очень стеснительна, но старается достойно представлять Францию, чтобы народ гордился первой дамой страны.

Карла Бруни сознает, что наделала в жизни много ошибок, но при этом всегда что-то извлекала из них. Поэтому сейчас мне не стыдно за свою жизнь, сказал она в интервью.

Эхо Москвы