В Беларуси с целью объединения оппозиции создали национальный конгресс

Голосование состоялось в центре Минска в сквере Янки Купалы – власти не разрешили организаторам провести свое собрание в каком-то из столичных помещений, передает Радио Свобода.

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Целью создания конгресса его оргкомитет назвал объединение оппозиционных демократических сил. В состав оргкомитета вошли, в частности, бывшие кандидаты в президенты Николай Статкевич и Владимир Некляев, а также бывший спикер белорусского парламента Станислав Шушкевич.

Всего в собрании приняли участие около 300 человек.

Во время мероприятия его участники обсудили также пути выхода Беларуси из экономического кризиса и перспективы парламентских выборов, запланированных на осень этого года.