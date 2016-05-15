В Беларуси с целью объединения оппозиции создали национальный конгресс
В Беларуси оппозиционные активисты поддержали создание Белорусского национального конгресса.
Голосование состоялось в центре Минска в сквере Янки Купалы – власти не разрешили организаторам провести свое собрание в каком-то из столичных помещений, передает Радио Свобода.
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Целью создания конгресса его оргкомитет назвал объединение оппозиционных демократических сил. В состав оргкомитета вошли, в частности, бывшие кандидаты в президенты Николай Статкевич и Владимир Некляев, а также бывший спикер белорусского парламента Станислав Шушкевич.
Всего в собрании приняли участие около 300 человек.
Во время мероприятия его участники обсудили также пути выхода Беларуси из экономического кризиса и перспективы парламентских выборов, запланированных на осень этого года.