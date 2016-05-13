После терактов в Брюсселе Бельгия решила начать бомбардировки "Исламского государства" в Сирии

Об этом сообщил спикер премьер-министра страны Шарля Мишеля. Операции будут осуществляться только на территориях, которые находятся под контролем "Исламского государства" и других террористических групп. "Нашей целью будет уничтожение мест дислокаций этих групп", - отметил пресс-секретарь главы бельгийского правительства, передает украинская редакция "Немецкой волны".

Читайте такжеПодозреваемый в терактах в Париже экстрадирован во Францию

Ранее страна принимала участие в военных операциях против исламистов на территории Ирака. ВВС Бельгии впервые нанесли авиаудары по позициям "Исламского государства" в Ираке в конце 2014 года в составе коалиции, возглавляемой США. Бельгия отказывались принимать участие в операциях на территории Сирии из-за опасений быть еще больше втянутой в конфликт. Однако кровавые теракты, совершенные исламистами в Париже и в Брюсселе, вынудили власти страны пересмотреть свою позицию.

Напомним, в результате серии терактов в Париже 13 ноября 2015 года погибли 130 человек. Теракты в аэропорту и в метро Брюсселя в марте унесли жизни 32 человек.