В Сирии ликвидированы 16 высокопоставленных представителей "Фронта ан-Нусра" - Reuters
11:27, 13 мая 2016Мир
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В Сирии в результате авиаудара погибли 16 высокопоставленных представителей джихадистской группировки "Фронт ан-Нусра".
REUTERS
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центр по мониторингу за соблюдением прав человека в Сирии, пишет Европейская правда.
Пока неясно, авиаудары, ориентированные на заброшенную базу "Абу аль-Духур" были осуществлены США или Россией, так как обе наносили удары по группировке в Сирии.
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По словам директора Центра Рами Абдулрахмана, авиабаза подверглась массированным бомбардировкам во время атаки.
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