В США неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра, есть жертвы

По данным полиции, нападавшего застрелили охранники торгового центра, сообщает РБК со ссылкой на портал boston.com.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник вечером, 10 мая, по местному времени.

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Подозреваемый на автомобиле врезался в здание торгового центра Silver City Galleria. После этого он набросился с ножом на посетителей. До этого он нанес ножевые раны еще двум людям в жилом доме. Все пострадавшие были доставлены в больницы.