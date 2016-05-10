Россия создаст на западных границах "бронированный кулак" для противодействия НАТО
На западных границах Российской Федерации будет создан сверхмощный бронированный "кулак".
До 2014 года на западном стратегическом направлении российские вооруженные силы могли противопоставить НАТО только несколько танковых и мотострелковых бригад по 4 тыс. человек каждая и одну воздушно-десантную дивизию, передают "Известия".
За последнее время ситуация изменилась и в планах также создать здесь сверхмощный бронированный "кулак". Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на границах России будут сформированы три новых дивизии.
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"Дивизия — это тяжелый молот, которым можно проламывать оборону, составленную из многочисленных и хорошо вооруженных НАТОвских соединений, но и с таким же успехом вести оборону", - говорится в сообщении.
Ранее УНИАН сообщал, что Минобороны РФ для противодействия наращиванию сил НАТО у границ России создаст две новые дивизии в Западном военном округе и одну - в Южном.