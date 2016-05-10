Россия создаст на западных границах "бронированный кулак" для противодействия НАТО

До 2014 года на западном стратегическом направлении российские вооруженные силы могли противопоставить НАТО только несколько танковых и мотострелковых бригад по 4 тыс. человек каждая и одну воздушно-десантную дивизию, передают "Известия".

За последнее время ситуация изменилась и в планах также создать здесь сверхмощный бронированный "кулак". Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на границах России будут сформированы три новых дивизии.

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"Дивизия — это тяжелый молот, которым можно проламывать оборону, составленную из многочисленных и хорошо вооруженных НАТОвских соединений, но и с таким же успехом вести оборону", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что Минобороны РФ для противодействия наращиванию сил НАТО у границ России создаст две новые дивизии в Западном военном округе и одну - в Южном.