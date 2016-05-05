В Армении собираются признать независимость Карабаха

Принятие законопроекта о признании независимости так называемой Нагорно-Карабахской Республики связано с результатами обсуждений между Арменией и Нагорным Карабахом, сообщает news.am.

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Соответствующее заключение МИД Армении утверждено на заседании правительства 5 мая – по законопроекту «О признании Республики Арцах», составленному оппозиционными депутатами Заруи Постанджян и Грантом Багратяном.

В обосновании депутатов указывается, что Республика Армения не признала "НКР", исходя из того, что переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ могут установить другой статус для Республики Арцах – в первую очередь с согласия последней.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.