В немецком Штутгарте задержали 400 участников протеста против правых

В ходе разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и водометы, а протестующие начали забрасывать полицейских камнями. В результате пострадали как минимум один демонстрант и двое полицейских.

Всего полиция насчитала от 800 до 900 участников акции. Таким образом, задержана почти половина. В охране правопорядка были задействованы около тысячи полицейских, сообщает Русская служба ВВС.

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Протестующие были недовольны политикой "Альтернативы для Германии", поскольку считают ее националистической. В свою очередь сама партия считает, что своими действиями демонстранты пытаются ограничить ее конституционное право на свободу собраний.

"Альтернатива для Германии" выступает за резкое ограничение потока мигрантов в страну. На воскресенье в Штутгарте запланирован съезд партии, на котором она примет свой манифест. Некоторые члены партии уже высказались за то, чтобы он был открыто антиисламским.