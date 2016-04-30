Шесть стран Евросоюза хотят продлить пограничный контроль еще на полгода

По информации немецкого издания Die Welt, эти страны направили письмо Еврокомиссии, в котором обоснована необходимость продолжения контроля границ со средины мая еще как минимум на шесть месяцев, передает украинская редакция "Немецкой волны".

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Страны просят запустить необходимый для этого механизм, предусмотренный Шенгенским кодексом о границах. "Мы призываем вас внести предложение в Европейский Совет с тем, чтобы он разрешил странам-членам ЕС, которые сочтут это необходимым,продолжить ли ввести контроль на внутренних границах Шенгенской зоны с 13 мая", - говорится в письме.

Брюссель в середине следующей недели разрешит продление действия контроля на внутренних границах, поскольку внешние границы ЕС, как и раньше, недостаточно защищены, сообщает издание со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

Продолжение этой меры необходимо для того, чтобы контролировать потоки мигрантов, сказал изданию источник в правительственных кругах Германии. "Если количество прибывающих мигрантов останется таким низким, мы не будем продлевать пограничный контроль после 12 мая", - заявлял ранее министр внутренних дел страны Томас де Мезьер.

Из-за большого количества мигрантов ряд стран Шенгенской зоны, в том числе Германия, ввели временный пограничный контроль, срок которого истекает в середине мая 2016 года.