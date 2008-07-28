В афинском порту столкнулись два круизных лайнера

В афинском порту Пирей в понедельник утром столкнулись два круизных судна, на борту которых находились более 3 тысяч человек. В результате инцидента никто не пострадал.

Круизные лайнеры Zenith и Aegean Pearl столкнулись при швартовке. На борту первого судна находились 1819 пассажиров и 619 членов экипажа, на борту второго - 504 пассажиров и 349 членов экипажа.

По информации местных властей, Zenith получил незначительные повреждения левого борта, у Aegean Pearl оказалась повреждена одна из палуб.

В настоящее время оба судна пришвартованы. Они смогут отплыть только в том случае, если полученные повреждения не потребуют тщательного ремонта.

РБК