США хотят выделить $3,4 миллиарда на сдерживание агрессии России

Как передает Deutsche Welle со ссылкой на американскую газету The Hill, в 2017 году на эти цели может быть выделено до 3,4 млрд долларов.

«У нас есть средства для размещения военных частей в различных странах Восточной Европы. Это самое главное - иметь представительство в регионе и выказывать поддержку нашим союзникам», - заявил высокопоставленный член комитета Адам Смит.

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Как отмечает издание, эксперты заявляли о необходимости применения мер в адрес Москвы еще с 2014 года, когда РФ аннексировала Крым и начала оказывать поддержку сепаратистам на востоке Украины. Однако события последних двух недель, когда, в частности, Россия проводила опасные маневры в Балтийском море, охарактеризованные как "непрофессиональные, провокационные и небезопасные", вновь поставили на повестку дня вопрос о сдерживании действий РФ. В числе главных мер - так называемая Европейская инициатива поддержки, которая призвана предоставлять помощь европейским военным, обеспокоенным действиями Москвы.

«Сумма, которую могут выделить, в четыре раза превышает бюджет, утвержденный на 2015 год. Помимо этого, может быть одобрена финансовая помощь Украине в размере 150 млн долларов, которые пойдут на обучение и экипировку военных национальной армии», - говорится в сообщении.