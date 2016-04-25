США хотят выделить $3,4 миллиарда на сдерживание агрессии России
Российская агрессия будет широко обсуждаться на заседании Комитета по вооруженным силам, который постоянно действует при палате представителей США.
Как передает Deutsche Welle со ссылкой на американскую газету The Hill, в 2017 году на эти цели может быть выделено до 3,4 млрд долларов.
«У нас есть средства для размещения военных частей в различных странах Восточной Европы. Это самое главное - иметь представительство в регионе и выказывать поддержку нашим союзникам», - заявил высокопоставленный член комитета Адам Смит.
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Как отмечает издание, эксперты заявляли о необходимости применения мер в адрес Москвы еще с 2014 года, когда РФ аннексировала Крым и начала оказывать поддержку сепаратистам на востоке Украины. Однако события последних двух недель, когда, в частности, Россия проводила опасные маневры в Балтийском море, охарактеризованные как "непрофессиональные, провокационные и небезопасные", вновь поставили на повестку дня вопрос о сдерживании действий РФ. В числе главных мер - так называемая Европейская инициатива поддержки, которая призвана предоставлять помощь европейским военным, обеспокоенным действиями Москвы.
«Сумма, которую могут выделить, в четыре раза превышает бюджет, утвержденный на 2015 год. Помимо этого, может быть одобрена финансовая помощь Украине в размере 150 млн долларов, которые пойдут на обучение и экипировку военных национальной армии», - говорится в сообщении.