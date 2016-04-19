Керри и Лавров: странная пара новой холодной войны - The Daily Beast

В статье Анны Немцовой под названием "Керри и Лавров: Странная пара новой холодной войны", опубликованной на сайте издания The Daily Beast пишется о том, что они два опытных профи: министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри. И у них, похоже, много общего, от внешности до намерений. Оба высокие и худые, элегантные и ухоженные. Оба часто выглядят постаревшими и истощенными из-за постоянных поездок, долгих часов мозгового штурма, и громких политических баталий.

Одни называют их "динамическим дуэтом" дипломатии, другие – "странной парой". Они встречались, прогуливались и разговаривали десятки раз в течение последних трех лет в Азии, Европе, Соединенных Штатах и ​​России. Их мудрые глаза будто пронизывают друг друга, заманивая и раздражая, пока они продолжают нести тяжелое бремя мировых проблем. Несколько месяцев назад, они обсуждали сдерживание ядерной программы Ирана, совсем недавно – мирные переговоры по Сирии.

У них "очень хорошие отношения", - сказал Лавров в прошлом месяце, - "но это не значит, что мы должны широко улыбаться и выражать радость во время каждой встречи, чтобы радовать российских, американских и других журналистов".

Россияне, похоже, сочувствуют двум чиновникам, которые, подобно атлантам, несут бремя мира на своих плечах. Российская пресса намного более благосклонно относится к Керри, чем к президенту США Бараку Обаме. "Наша пропагандистская машина быстро могла бы превратить Керри в педофила или садиста, но Лавров этого не позволит, он ценит их хорошие отношения", - сказал The Daily Beast российский политолог Дмитрий Орешкин.

Утонченные манеры Керри импонируют россиянам, и многие заметили, что госсекретарь США гулял по улицам города Москвы и разговаривал с обычными людьми.

Недавняя фотография того, как Путин улыбается Керри, как старому приятелю, появилась на сотнях сайтов – будто предвестник весны после тяжелой зимы. После более чем трех с половиной часов переговоров с Путиным в прошлом месяце, Керри сказал, что в усилиях по борьбе с "Исламским государством" есть прогресс. "Мы хотим одинаковых результатов, мы видим одинаковые угрозы и проблемы".

Журналисты иронизируют насчет внезапной оттепели: "Помните, как Обама рассердил Россию, назвав ее "региональной державой"? Теперь Керри называет США и Россию "могущественными державами". Путин будет улыбаться...", - написал в "Твиттере" Стив Розенберг, корреспондент Би-би-си в Москве.

За такой прогресс нужно благодарить Керри и Лаврова. Им удалось сохранить теплые отношения даже во время очень морозного – почти такого же, как во время холодной войны – периода. И количество кризисов, с которыми им придется справляться, продолжает расти.

На прошлой неделе Керри и Лавров обсудили по телефону условия мира для войн в Украине, Сирии и Нагорном Карабахе. Несмотря на то, что они расходятся во мнениях по многим вопросам, в том числе по условиям мирного соглашения в Украине, и судьбе сирийского президента Башара аль-Асада, они по-прежнему ведут многочасовые переговоры и разговаривают по телефону. В прошлом месяце Керри отправился в Москву в третий раз менее чем за год, чтобы снова обсудить с Кремлем конфликты в Сирии и Украине.

А потом был провокационный маневр, когда российские бомбардировщики Су-24 пролетели в 30 футах над эсминцем USS Donald Cook. Керри назвал неоднократные пролеты российских самолетов "опасными" и "провокационными". Российские Sputniknews заявили, что произошедшее – это "незначительный инцидент".

Слова Керри звучали угрожающе: армия США могла сбить российские самолеты, пролетающие над военным кораблем США. Москва настаивала на том, что российские летчики не нарушали никаких международных правил и что самолеты даже не были вооружены. В ноябре прошлого года Турция сбила российский самолет, пролетавший над ее границей. Прямым последствием этого стало то, что Россия и Турция начали что-то вроде новой холодной войны, и тысячи людей потеряли свой бизнес в обеих странах.

Оба коллеги обменялись некоторыми идеями, прежде чем Лавров сопроводил Керри на встречу с президентом Владимиром Путиным. Когда они говорили перед камерами, на фоне золотых ваз в министерстве иностранных дел, Керри поздравил Лаврова с его 66-м днем рождения: "Я надеюсь, это подарит Вам дополнительную мудрость, в наших разговорах", - пошутил Керри, "Вы выглядите потрясающе для 39".

Лавров усмехнулся: "Спасибо. Но если мудрость измеряется по количеству дней рождения, я не смогу поравняться с Вами", - сказал Лавров.

Лавров всегда был сложным переговорщиком. За год до аннексии Крыма, весной 2013 года, Лаврова спросили о достигнутых целях во внешней политике времен путинской эпохи. Глава российского МИД упомянул дипломата 19 века Александра Горчакова, которому удалось "восстановить российское влияние в Европе после поражения в Крымской войне, и он сделал это ... не прибегая к оружию. Он сделал это исключительно дипломатическим путем", - сказал он "Foreign Policy". Идея повторения успеха Горчакова явно звучит, как собственная цель Лаврова.

Кто из двоих дипломатов имеет большую самостоятельность в принятии решений, Лавров или Керри? "Работа Лаврова гораздо сложнее, поскольку у него нет независимости, он выполняет решения Путина – даже если он был не согласен с некоторыми мерами, у него не было выбора", - сказал Орешкин The Daily Beast.

В одном из их последних телефонных разговоров, Лавров дал короткий ответ Керри, касательно военных самолетов, летающих над кораблем США: министерство обороны России уже предоставило Вам свои объяснения. Иными словами, Лавров не принимал решений за российскую армию.

Критики внешней политики России перечислили несколько крупных неудач за последние несколько лет: в результате аннексии Крыма, Россия была наказана экономическими санкциями, испорченными отношениями с большинством западных стран и изгнанием из клуба G-8; самый большой постсоветский сосед Украина стала глубоко антироссийской во время войны с поддерживаемыми Россией повстанцами, которая унесла жизни более 7000 человек; восстановить испорченные отношения с Турцией не удалось.

В 2013 и 2014 годах Лавров был самым популярным министром в российских СМИ, но в прошлом году его место занял министр обороны Сергей Шойгу.