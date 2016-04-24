В Кишиневе проходит многотысячная акция протеста
17:44, 24 апреля 2016Мир
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В Кишиневе проходит митинг с требованием отставки правительства, роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов одновременно с выборами президента, назначенными на 30 октября.
Протестующие требуют выборов / RFE
Митингующие скандируют «Выборы!», «Долой мафию!», «Долой правительство!», сообщает Радио Свобода.
Акцию протеста организовала Гражданская платформа «Достоинство и справедливость».
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По информации полиции, в акции участвуют 7-8 тыс. человек, организаторы заявляют, что на митинг вышли десятки тысяч людей.
По данным организаторов протеста, тысячи манифестантов были заблокированы полицией на въездах в Кишинев. Без объяснения причин из многих районов были отменены рейсовые автобусы и маршрутные такси на Кишинев.
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