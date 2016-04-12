В Сирии разбился российский ударный вертолет

Два члена экипажа вертолета Ми-28Н ВКС РФ, упавшего в Сирии, погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"12 апреля 2016 года в 1:29 мск (1:29 по Киеву) при выполнении полетов в районе города Хомс (Сирийская Арабская Республика) потерпел крушение вертолет Воздушно-космических сил России Ми-28Н. Два члена экипажа погибли", - говорится в сообщении ведомства.

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"По докладу с места крушения, огневого воздействия на вертолет не было", - добавили в пресс-службе.

В военном ведомстве уточнили, что при выполнении поисково-спасательных работ тела погибших летчиков эвакуированы и находятся на авиабазе Хмеймим.

"На месте крушения вертолета работает оперативная группа специалистов по расследованию летных происшествий. Причины летного происшествия выясняются", - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, 24 ноября на границе с Турцией был сбит Су-24 российской авиагруппы, задействованной в военной операции в Сирии.







