Теракты в Европе могут быть связаны с 11 сентября - The Independent

Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на The Independent.

По информации издания, террористы, осуществившие атаки в Париже и Брюсселе, а также подозреваемые, задержанные в Великобритании на прошлой неделе, могли быть частью единой международной сети на протяжении более 15 лет. Все эти годы террористы поддерживали контакт, а после начала сирийского кризиса в 2011 году активизировали свою деятельность.

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По данным разведывательных органов, задержанный в Бельгии после терактов Абдерахман Амеруд в 2005 году был осужден властями Франции по обвинению в причастности к убийству в Афганистане лидера сопротивления Ахмада Шаха Масуда. По неподтвержденной информации, убийство мог организовать лидер террористической организации «Аль-Каида» Усама бен Ладен. Более того, оно могло быть частью плана по подготовке терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

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Также издание сообщает, что многие террористы приходили в 2000-2001 годах в одну из мечетей Лондона, где проповедовал радикальный исламский деятель Абу Катада. Среди его последователей оказались сообщники участников нападения на редакцию французского журнала Charlie Hebdo в январе 2015 года.

Ранее сенаторы США потребовали от президента страны Барака Обамы раскрыть информацию об атаках 11 сентября 2001 года, которая была засекречена более 10 лет.