По меньшей мере 44 человека погибли в результате авиаударов в Сирии

В нанесении авиаударов подозревают правительственные войска, пишет Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Как отмечается, большинство жертв - гражданские, погибли трое детей, десятки людей ранены.

Читайте такжеОбама дал понять Путину, что перемирие в Сирии становится все более хрупким

По свидетельствам местных жителей, авиаудары были нанесены бочковими бомбами по рынкам и жилым кварталам.

Согласно сообщению, в городе Марат-аль-Нуман, в котором погибли 40 человек, присутствуют как умеренная оппозиция, так и боевики связанного с "Аль-Каидой" группировки "Фронт ан-Нусра". На последнее не распространяются условия перемирия.