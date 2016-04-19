По меньшей мере 44 человека погибли в результате авиаударов в Сирии
20:56, 19 апреля 2016Мир
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По меньшей мере 44 человека погибли во вторник, 19 апреля, в результате двух авиаударов в провинции Идлиб, сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
REUTERS
В нанесении авиаударов подозревают правительственные войска, пишет Deutsche Welle со ссылкой на dpa.
Как отмечается, большинство жертв - гражданские, погибли трое детей, десятки людей ранены.
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По свидетельствам местных жителей, авиаудары были нанесены бочковими бомбами по рынкам и жилым кварталам.
Согласно сообщению, в городе Марат-аль-Нуман, в котором погибли 40 человек, присутствуют как умеренная оппозиция, так и боевики связанного с "Аль-Каидой" группировки "Фронт ан-Нусра". На последнее не распространяются условия перемирия.
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