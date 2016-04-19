Глава МИД Франции обсудит с Путиным ситуацию в Украине

В ходе встреч, среди прочего, будет поднят вопрос о ситуации в Украине.

Об этом в Париже в понедельник заявил официальный представитель МИД Франции Ромен Надаль, передает 112 Украина.

"Жан-Марк Эро, министр иностранных дел и международного развития, посетит Москву 19 апреля 2016 года. Он будет принят президентом Владимиром Путиным и российским коллегой Сергеем Лавровым", - отметил дипломат.

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Во время этого первого визита в Москву в качестве министра иностранных дел, Эро обсудит двусторонние отношения и пути преодоления серьезных кризисов в Сирии, Ливии и Украине, а также обострение в отношениях между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля президент Франции Франсуа Олланд назначил бывшего премьер-министра страны Жан-Марка Эро новым министром иностранных дел.