Нижняя палата бразильского парламента проголосовала за импичмент президенту (фото)

Подсчет голосов пока продолжается, однако в партии признали, что противникам президента удастся набрать необходимые две трети голосов.

Для импичмента необходимо 342 голосов, в настоящий момент за отставку президента подано уже 330, передает Русская служба ВВС.

После голосования нижней палаты парламента вопрос об импичменте должен поступить на рассмотрение сената. Если сенаторы откажутся от поддержки Русеф, президента отстранят от власти на 180 дней на время разбирательства в сенате.

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Противники Русеф утверждают, что она скрыла реальный бюджетный дефицит страны накануне президентских выборов 2014 года, когда Русеф была переизбрана на второй срок. Кроме того, ее обвиняют в причастности к коррупционным схемам, используемых для вывода денег из крупнейшей нефтяной компании Бразилии Petrobras.

Сама Русеф обвиняет своих политических противников в заговоре с целью государственного переворота.

В воскресенье около 25 тысяч человек - как сторонников Русеф, так и ее противников - собрались у здания конгресса в столице Бразилиа, чтобы следить за ходом голосования. Во избежание стычек и актов насилия оппонентов разделили двухметровым забором.

Ряд депутатов в ходе голосования вступили в здании конгресса в открытую перепалку: сторонники президента выкрикивали лозунги и обвиняли оппозицию в совершении государственного переворота.