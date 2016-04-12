В Бразилии парламентская комиссия поддержала импичмент президента

Соответствующее решение поддержали 38 из 65 членов парламентской комиссии при необходимом минимуме в 27 голосов, предает BBC.

Отмечается, что Руссефф подозревается в манипуляции государственными счетами с целью сокрытия растущего дефицита.

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Теперь вопрос импичмента будет рассмотрен нижней палатой парламента 17 или 18 апреля.

Мнения жителей Бразилии касательно импичмента разделились, полиция готовится к массовым акциям протеста в столице государства.

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