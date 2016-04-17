В йеменском аэропорту взорвалась машина, погибли полицейские

11:26, 17 апреля 2016
Мир
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Автомобиль, двигавшийся на большой скорости к аэропорту, был обстрелян полицейскими и взорвался.

REUTERS

Это произошло в аэропорту Адена, передает Би-би-си.

Читайте такжеВ Йемене взорвались три бомбы: погибли более 20 человекПосле того как полицейские обстреляли машину, она продолжала движение и взорвалась на контрольно-пропускном пункте при въезде в аэропорт. В результате взрыва четыре полицейских погибли и двое получили ранения.

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