В Йемене договорились о перемирии

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

В столице Сане в воскресенье, 20 марта, уполномоченные лица приняли участие в переговорах между повстанцами и посланником ООН в Йемене, Исмаилом ульд шейхом Ахмедом.

По словам чиновников, шиитские повстанцы-хоуситы согласились выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН, которая требует от них сдать оружие и уйти с занимаемой ими территории, в том числе из Саны.

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Представители международно признанного правительства также заявили в воскресенье, что они согласны на прекращение огня.

Предыдущие попытки реализовать режим прекращения огня в Йемене не увенчались успехом, каждая сторона обвиняет другую в нарушении условий.

Первый раунд переговоров состоялся в Швейцарии в декабре 2015 года, но после этого они так и не возобновились.

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