В Йемене договорились о перемирии
В Йемене повстанцы-шииты и признанное международным сообществом правительство согласились прекратить огонь сроком на одну-две недели, до следующего раунда переговоров, которые, как ожидается, начнутся в апреле.
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.
В столице Сане в воскресенье, 20 марта, уполномоченные лица приняли участие в переговорах между повстанцами и посланником ООН в Йемене, Исмаилом ульд шейхом Ахмедом.
По словам чиновников, шиитские повстанцы-хоуситы согласились выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН, которая требует от них сдать оружие и уйти с занимаемой ими территории, в том числе из Саны.
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Представители международно признанного правительства также заявили в воскресенье, что они согласны на прекращение огня.
Предыдущие попытки реализовать режим прекращения огня в Йемене не увенчались успехом, каждая сторона обвиняет другую в нарушении условий.
Первый раунд переговоров состоялся в Швейцарии в декабре 2015 года, но после этого они так и не возобновились.
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