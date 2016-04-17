Число жертв землетрясения в Эквадоре возросло до 77 человек

Об этом заявил вице-президент страны Хорхе Глас, передает meduza.io. Ранее сообщалось о 41 погибшем, данных о пострадавших не было.

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