Число жертв землетрясения в Эквадоре возросло до 77 человек
10:29, 17 апреля 2016Мир
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В результате землетрясение в Эквадоре сообщается уже о 77 погибших, около 600 человек получили ранения.
В ночь на 17 апреля в Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 7,8 \ bbc.com
Об этом заявил вице-президент страны Хорхе Глас, передает meduza.io. Ранее сообщалось о 41 погибшем, данных о пострадавших не было.
Читайте такжеМощное землетрясение в Эквадоре: не менее 28 человек погибли (фото, видео)В ночь на 17 апреля в Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 7,8. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения был расположен на побережье, в 27 км от прибрежного города Муисне. В шести регионах страны введен режим ЧС.
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